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Офицер артбатареи сообщил, что мобилизованные граждане выполняют задачи в Харьковской области

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Офицер артбатареи сообщил, что мобилизованные граждане выполняют задачи в Харьковской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, приступили к выполнению задачи в Харьковской области. Об этом сообщил офицер артбатареи 6-й армии западной группировки войск в воскресенье, 6 ноября.

— Я мобилизованный, доброволец, чуть меньше месяца здесь, прошел подготовку и выполняю задачи по огневому поражению. Выезжаем по-разному: и ночью, и днем, 24 на 7. Несложно, работа как работа, для настоящих мужчин, — цитирует офицера РИА Новости.

31 октября стало известно, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлен призыв граждан, а также подготовка и выдача повесток в военкоматы.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

По словам Путина, количество добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается, а число мобилизованных достигло 318 тысяч человек. Среди них 49 тысяч человек уже отправились в войска и выполняют боевые задачи.

Украина Мобилизация Россия
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