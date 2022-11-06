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Мэр Даугавпилса заявил, что Крым принадлежит России

Александр Афонин
В мире
Мэр Даугавпилса заявил, что Крым принадлежит России
Фото: Unsplash

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал Крым российской территорией. Об этом он заявил в эфире радио Delfi в воскресенье, 6 ноября.

— Крым является частью Российской Федерации, — сказал он, отвечая на вопрос о принадлежности полуострова.

Глава латвийского города отметил, что он неоднократно высказывал подобную позицию. Кроме того, Элксниньш отказался называть Россию страной — агрессором, как до него такую точку зрения высказала ведущая.

Мэр добавил, что Европа до сих пор не признала включение Крыма в состав России. Несмотря на это, страны Евросоюза на протяжении долгих лет продолжали сотрудничать с Москвой, передает РИА Новости.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Многие страны мирового сообщества отказываются признать данный факт. Так, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании Киевом документов, согласно которым Россия признала независимость Крыма. Документ также распространяется на Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области.

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