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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
Город
Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и один отменен. А в аэропорту Внуково задержаны девять рейсов и один отменен.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

5 ноября рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в узбекский город Бухару, совершил вынужденную посадку в аэропорту в Навои. Причиной посадки стал сильный туман в аэропорту назначения. После самолет приземлился в штатном режиме.

Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в Турцию в декабре 2022 года. Компания открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Аланию и Анталию.

С 30 октября авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы по зимнему расписанию до 25 марта 2023 года. Наиболее интенсивная частота полетов запланирована на следующих направлениях из аэропорта Шереметьево: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

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