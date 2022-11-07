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Приметы и советы

Названы шесть знаков зодиака, которые не умеют по-настоящему любить

Юлия Курганова
Общество
Названы шесть знаков зодиака, которые не умеют по-настоящему любить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые не умеют любить и не могут построить счастливые отношения. Этим знакам зодиака тяжело найти взаимопонимание с противоположным полом и довериться им.

Тельцы очень спокойные по своей натуре, сдержанные и закрытые. Они не привыкли проявлять и показывать кому-то свои эмоции. Им очень трудно довериться даже своим друзьям. В любви они ведут себя неуверенно и робко, а если появляются какие-то проблемы на их пути, то им проще уйти в себя, чем пытаться выбраться из них. Тельцы нерешительны и поэтому им трудно выстроить крепкие и долгосрочные отношения. Некоторые представители данного знака могут остаться одинокими на всю жизнь.

Близнецы любят только себя и думают о себе и своих чувствах. Они никогда не учитывают мнение второй половинки и полагаются только на свои убеждения. Их часто обвиняют в том, что они не умеют любить. Чем старше становятся Близнецы, тем дальше уходит их эгоизм, но, несмотря на это, им все равно не удается по-настоящему полюбить. Они могут долго находиться в поисках спутника жизни, но так и не найдут его.

Стрельцы привыкли все время преследовать цели, которые им навязали еще в раннем возрасте. Например, что до определенного возраста им нужно получить образование, найти достойную работу, жениться или выйти замуж и завести детей. Все это не дает Стрельцам думать о чувствах, ведь они всегда ставят в приоритет выгоду от достижения той или иной цели.

Козероги очень трудолюбивые и целеустремленные. У них нет времени на романтику и отношения. Если им и удается найти партнера, то они будут с ним до конца своих дней. Но ждать от них искренности, эмоций или заботы не стоит. Даже находясь в отношениях, представители этого знака всего себя отдают работе, они сосредоточены только на своей жизни. С ними очень скучно. Партнер может лезть из кожи вон, чтобы хоть как-то их расшевелить, но сделать это не удастся. Еще Козероги очень уперты и принципиальны, поэтому с ними бесполезно спорить.

Водолеев можно назвать неисправимыми холостяками. Они никогда не согласятся отказаться от свободы и независимости ради отношений. Им нравятся легкие отношения и без обязательств. Водолеи могут быть обходительными со второй половинкой, но спустя время с ними становится скучно. Представители данного знака очень быстро охладевают ко второй половинке.

Раки вовсе не умеют любить. Любого партнера они рассматривают только с точки зрения возможности создания с ним семьи. Поначалу отношения могут проходить сказочно, но так будет недолго. После регистрации брака представители знака начинают вести себя отстраненно и полностью уходят в себя, что приводит в тупик партнера. Заботу они будут проявлять, а вот полюбить не смогут, сообщается на портале Rsute.

Некоторые знаки зодиака больше других склонны к изменам. На желание сходить налево оказывают влияние астрологические условия, которые делают представителей этих знаков более эмоциональными и любвеобильными. Ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях.

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