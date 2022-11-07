«Ты неприятная»: Кудрявцева высказалась о внешности Салтыковой

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Третий сезон шоу «Суперстар! Возвращение» стартовал на канале НТВ, в нем участвуют звезды прошлых лет. Открывала программу своим выступлением певица Ирина Салтыкова. Она исполнила свой хит «Серые глаза».

Первым взял слово член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов. Он был добр и заявил, что на фоне современных песен композиция Салтыковой звучит, как глоток свежего воздуха.

Судья шоу, телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в шутливой форме. Она сделала своеобразный комплимент звезде 90-х.

— Я всегда всем красивым женщинам говорю, что они неприятные. Так вот, Салтыкова, ты — неприятная. И в 90-х такая была и сейчас. Оценивать Иру, которую я знаю много лет, конечно, нелегко. Ты красивая и бесишь меня, — сказала теледива.

Что касается выступления Салтыковой, то Кудрявцева дала понять, что ей не очень понравилось, передает портал Teleprogramma.

— Ты немного зажатая сегодня была, как мне показалось. Очень волнительно, я понимаю, — отметила член жюри.

Актер Стас Садальский резко раскритиковал очередной выпуск программы на телеканале НТВ «Звезды сошлись», где в качестве нового соведущего Леры Кудрявцевой выступил продюсер Иосиф Пригожин. Артист заявил, что на шоу «топтали» память об актрисе Людмиле Гурченко.