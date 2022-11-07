Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ты неприятная»: Кудрявцева высказалась о внешности Салтыковой

Юлия Курганова
Общество
«Ты неприятная»: Кудрявцева высказалась о внешности Салтыковой
Фото: Youtube / Начало

Третий сезон шоу «Суперстар! Возвращение» стартовал на канале НТВ, в нем участвуют звезды прошлых лет. Открывала программу своим выступлением певица Ирина Салтыкова. Она исполнила свой хит «Серые глаза».

Первым взял слово член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов. Он был добр и заявил, что на фоне современных песен композиция Салтыковой звучит, как глоток свежего воздуха.

Судья шоу, телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в шутливой форме. Она сделала своеобразный комплимент звезде 90-х.

— Я всегда всем красивым женщинам говорю, что они неприятные. Так вот, Салтыкова, ты — неприятная. И в 90-х такая была и сейчас. Оценивать Иру, которую я знаю много лет, конечно, нелегко. Ты красивая и бесишь меня, — сказала теледива.

Что касается выступления Салтыковой, то Кудрявцева дала понять, что ей не очень понравилось, передает портал Teleprogramma.

— Ты немного зажатая сегодня была, как мне показалось. Очень волнительно, я понимаю, — отметила член жюри.

Актер Стас Садальский резко раскритиковал очередной выпуск программы на телеканале НТВ «Звезды сошлись», где в качестве нового соведущего Леры Кудрявцевой выступил продюсер Иосиф Пригожин. Артист заявил, что на шоу «топтали» память об актрисе Людмиле Гурченко.

Телевидение Знаменитости НТВ Лера Кудрявцева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте