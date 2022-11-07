Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Западных пользователей YouTube удивили цены на продукты в РФ после восьми месяцев санкций

Юлия Курганова
В мире
Западных пользователей YouTube удивили цены на продукты в РФ после восьми месяцев санкций
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Иностранных пользователей YouTube удивили цены в супермаркете в России после восьми месяцев введения санкций против страны. Они написали множество комментариев к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.

Он снимал ролик в одном из гипермаркетов в Москве и показал обилие продуктов и цены на них. Австралиец рассказал, что хотя многие западные бренды ушли из РФ, но их нишу быстро заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газировкой, все свелось просто к смене названия.

Пользователи оставили под видео около 10 тысяч комментариев.

«Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием! Кроме того, цены! Все цены низкие! Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю», — написал Karen Brojakowski.

«В марте антиправительственные СМИ показали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и увидел, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок», — отметил другой пользователь, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области.

«Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street», — заявил sylwek917.

«Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше», — отметил Knife Collector.

6 ноября сообщалось, что правительство Соединенных Штатов начало работу с коллегами из Туркмении, которая позволит снизить страдания местного бизнеса от санкций в отношении РФ. Об этом сообщил помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

Цены Санкции пользователи Сети Россия Иностранцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте