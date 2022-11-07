Западных пользователей YouTube удивили цены на продукты в РФ после восьми месяцев санкций

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Иностранных пользователей YouTube удивили цены в супермаркете в России после восьми месяцев введения санкций против страны. Они написали множество комментариев к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.

Он снимал ролик в одном из гипермаркетов в Москве и показал обилие продуктов и цены на них. Австралиец рассказал, что хотя многие западные бренды ушли из РФ, но их нишу быстро заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газировкой, все свелось просто к смене названия.

Пользователи оставили под видео около 10 тысяч комментариев.

«Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием! Кроме того, цены! Все цены низкие! Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю», — написал Karen Brojakowski.

«В марте антиправительственные СМИ показали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и увидел, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок», — отметил другой пользователь, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области.

«Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street», — заявил sylwek917.

«Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше», — отметил Knife Collector.

6 ноября сообщалось, что правительство Соединенных Штатов начало работу с коллегами из Туркмении, которая позволит снизить страдания местного бизнеса от санкций в отношении РФ. Об этом сообщил помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.