В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в пяти украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной Украине части Запорожской области, передает РИА Новости.

5 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую область. Сирена звучала в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

4 ноября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Также тревога была объявлена на подконтрольной Украине части Запорожской области.

31 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей Киева готовиться к долговременному отключению электрической энергии в городе после взрывов на объектах инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин назвал удары по украинской инфраструктуре «отчасти ответом» на атаку ВСУ на Севастополь и Черноморский флот.