Пользователи в Британии дали совет отчаявшемуся из-за Украины премьеру Сунаку

Фото: flickr/number10gov

Читатели издания The Daily Mail отреагировали на новость о том, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в условиях дефицита бюджета может существенно уменьшить помощь беженцам с Украины.

Обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз заявил, что Сунак и глава Минфина Джереми Хант нашли в казне страны «черную дыру» в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую «отчаянно» пытаются заполнить.

Статья вызвала отклик пользователей в комментариях.

«Перестаньте пускать наши деньги на ветер», — заявила пользователь Andrea roberts.

«В Европе полно мест, куда украинцы могут сбежать. Здесь нет места!» — написала manyana.

«Байден должен их принять», — предложил такой вариант Figs.

«На самом деле я никогда не понимал, почему Британия считает, что должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких альянсов, исторических связей и так далее. Я что-то пропустил?» — отметил MarkRammond.

«Сначала нам нужно разобраться с приоритетами своей страны», — подчеркнул Eeeek12.

5 ноября Сунак заявил, что государство не может решить все проблемы граждан. Он добавил, что основным приоритетом в его политике сейчас является борьба с инфляцией.