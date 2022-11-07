Москва предоставит гарантии на 15 миллиардов рублей по займам для ресурсоснабжающих организаций

Мэрия Москвы / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичные власти могут предоставить государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей по кредитам и займам для ресурсоснабжающих организаций в 2023 году. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, сейчас ресурсоснабжающие организации могут привлечь льготные займы от государственного института развития «ДОМ.РФ» на строительство и модернизацию значимых инфраструктурных объектов по ставке четыре процента годовых.

— Проект бюджета Москвы на 2023 год предусматривает государственные гарантии в объеме до 15 миллиардов рублей в качестве обеспечения по таким займам, — рассказала Багреева.

Она добавила, что привлеченные средства организации смогут направить на строительство и модернизацию объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики в проектах комплексного развития территорий и программы реновации.

— Благодаря льготным кредитам, обеспеченным госгарантиями, ресурсоснабжающие организации смогут привлекать финансирование на важнейшие для Москвы проекты на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, а сэкономленные средства направлять на реализацию новых инвестиционных мероприятий по согласованию с городом, — уточнила глава департамента.

Льготные займы «ДОМ.РФ» — одно из мероприятий федерального проекта «Инфраструктурное меню», комплекса мер государственной финансовой поддержки развития инфраструктуры в регионах России. Заявки на предоставление гарантии принимает Комиссия по предоставлению государственных гарантий города Москвы. Обеспечением по кредиту может выступать залог имущества заемщика, банковская гарантия, поручительство юридического лица.

В конце октября Багреева сообщила, что власти Москвы запустили новый онлайн-сервис по вопросам уплаты торгового сбора «Торговый сбор Москва». Сервис будет работать на базе мессенджера Telegram. С его помощью бизнесмены будут своевременно проинформированы о важных аспектах их деятельности.