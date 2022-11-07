В Госдуме предложили обязать магазины размещать сканеры для проверки цен

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Депутат Государственной думы Василий Власов заявил, что в России необходимо ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в торговых объектах, чья площадь составляет 100 квадратных метров и более. Соответствующее предложение парламентарий направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По мнению депутата, в настоящее время во многих торговых точках отсутствуют устройства проверки стоимость товаров по штрихкоду. Таким образом покупатели могут не заметить, что в итоговом чеке стоимость продукта оказывается выше, нежели была на ценнике. Решение этой проблемы также отнимает личное время граждан, которые вынуждены ждать администратора и проходить процедуру по отмене покупки, передает RT.

Недавно председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий рассказал, что при продаже товаров в супермаркетах могут совершаться ошибки или намеренные махинации, наиболее распространенный вариант обмана — несоответствие между итоговой стоимостью продукта и его ценником.