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Ефимов: Более 30 технопарков и промкомплексов арендуют у Москвы землю по льготным ставкам

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Более 30 технопарков и промкомплексов арендуют у Москвы землю по льготным ставкам
Фото: Пресс-служба

Власти Москвы предоставляют в аренду 32 компаниям, имеющим статус промышленного комплекса и технопарка, земельные участки по льготным ставкам. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 7 ноября.

— Столичным предпринимателям доступен широкий набор мер поддержки от города. Для организаций, имеющих статус технопарков или промышленных комплексов, с 2016 года действует пониженная ставка на аренду земли — 0,01 процента и 0,3 процента от кадастровой стоимости соответственно. На данный момент такими льготами пользуются 32 компании. Они арендуют 48 участков общей площадью почти 78 гектаров, — отметил заммэра.

Он напомнил, что льгота предоставляется на 10 лет и распространяется на предприятия, задействованные в социально значимых и наукоемких отраслях. Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в этом году столица предоставила в аренду по льготной ставке 10 участков шести предприятиям.

До этого Ефимов сообщил, что в январе-августе 2022 года столичные машиностроительные предприятия выпустили на 28,4 процента больше изделий, чем за аналогичный период прошлого года. Такому росту способствует широкая системная поддержка от города.

Аренда Владимир Ефимов Льготы
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