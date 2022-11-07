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Благотворительные мероприятия акции «Ночь искусств» собрали 19 миллионов рублей в Москве

Александр Афонин
Город
Благотворительные мероприятия акции «Ночь искусств» собрали 19 миллионов рублей в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В столице состоялась юбилейная акция «Ночь искусств». Наиболее востребованные мероприятия можно было посетить по билету, что позволило собрать 19 миллионов рублей для благотворительности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 7 ноября.

— В этом году у нас есть специфика: раньше такие акции проводили бесплатно, но сегодня мы решили продавать билеты на наиболее востребованные мероприятия. Все собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, — сказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Всего в столице состоялось более 200 мероприятий, которые посетили свыше 240 тысяч человек. В этом году акция прошла под девизом «Мы едины». Главной темой стала русская культура и классическое искусство, передает официальный сайт мэра Москвы.

В прошедшие выходные в столице состоялось множество мероприятий, посвященных Дню народного единства. Так, на Красной площади работал интерактивный музей под открытым небом, а в культурном центре «Внуково» прошел VI Фестиваль традиционного народного творчества «Народное сияние».

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