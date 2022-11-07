Байден чуть не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Фото: Whitehouse

Американский лидер Джо Байден чуть не упал со сцены во время выступления в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Соответствующее видео было снято во время предвыборного мероприятия с участием лидера США в поддержку нынешнего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

На кадрах можно увидеть, как американский президент активно передвигается по сцене и говорит о снижении стоимости лекарств для граждан старшего возраста. В какой-то момент Байден спотыкается и практически теряет равновесие.

— Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае, — заявил в этот момент лидер Штатов.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его государство сможет просуществовать еще два года, тем самым намекая на несостоятельность администрации действующего главы Джо Байдена.

Экс-глава Белого дома, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев, показал участникам выступления, что альтернативой такому развитию событий может стать голосование в пользу республиканцев на выборах в Конгресс.