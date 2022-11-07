Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден чуть не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Полина Долганова
В мире
Байден чуть не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке
Фото: Whitehouse

Американский лидер Джо Байден чуть не упал со сцены во время выступления в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Соответствующее видео было снято во время предвыборного мероприятия с участием лидера США в поддержку нынешнего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

На кадрах можно увидеть, как американский президент активно передвигается по сцене и говорит о снижении стоимости лекарств для граждан старшего возраста. В какой-то момент Байден спотыкается и практически теряет равновесие.

— Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае, — заявил в этот момент лидер Штатов.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его государство сможет просуществовать еще два года, тем самым намекая на несостоятельность администрации действующего главы Джо Байдена.

Экс-глава Белого дома, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев, показал участникам выступления, что альтернативой такому развитию событий может стать голосование в пользу республиканцев на выборах в Конгресс.

конфуз Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте