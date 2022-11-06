Трамп усомнился, что Америка просуществует еще два года при Байдене

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его государство сможет просуществовать еще два года, тем самым намекая на несостоятельность администрации действующего главы Джо Байдена.

Экс-глава Белого дома, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев, показал участникам выступления, что альтернативой такому развитию событий может стать голосование в пользу республиканцев на выборах в Конгресс.

Американский политик выразил уверенность, что США никогда еще не пребывали в настолько плохом состоянии, как сейчас, указав на потерю Вашингтоном авторитета на мировой арене, пишет РИА Новости.

— Наша страна не была в таком положении. Нас не уважают нигде… Забавно, что мы любим друг друга и так замечательно проводим время, а тема для разговора столь неприятна. Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны, — подчеркнул Дональд Трамп.

Экс-президент США призвал сограждан «большой красной волной» проголосовать за республиканцев 8 ноября. Это поспособствует предотвращению разрушения Соединенных Штатов и «спасению американской мечты», заявил Трамп.

Накануне стало известно, что политик планирует вновь поучаствовать в президентских выборах, которые состоятся в США в 2024 году.