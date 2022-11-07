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Специалисты проверили 80 процентов газовых плит в жилых домах Москвы с начала года

Георгий Соланович
Город
Специалисты проверили 80 процентов газовых плит в жилых домах Москвы с начала года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Специалисты Комплекса городского хозяйства с начала года проверили 80 процентов газовых плит в многоквартирных домах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 7 ноября.

— Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде проводятся ежегодно, обязательно делаем диагностику состояния внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. С начала этого года проверили 80 процентов газовых плит, — сказал заммэра.

По его словам, мероприятия помогают выявить устаревшее или неисправное оборудование и предупредить владельцев об опасности его использования. Бирюков подчеркнул, что во время проверки специалисты проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующую памятку.

В Telegram-канале городского хозяйства добавили, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах в подъездах и во дворах жилых домов.

До этого москвичей предупредили о мошенниках, которые могут прийти под видом коммунальщиков в выходные. В городском хозяйстве рекомендовали горожанам сохранять бдительность, не впускать таких визитеров и не покупать у них дорогостоящее оборудование, которое может быть опасным при эксплуатации.

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