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Исчезновение самолета и мегацунами: предсказатель из TikTok сделал прогноз на 2023 год

Полина Долганова
Общество
Исчезновение самолета и мегацунами: предсказатель из TikTok сделал прогноз на 2023 год
Фото: Pexels

Анонимный пользователь создал аккаунт в TikTok и назвал себя Эно Алариком — путешественником во времени из 2671 года.

По его словам, он знает, что человечество ожидает в следующем году.

Так, загадочный предсказатель заявил, что в конце 2022 года телескоп Джеймса Уэбба обнаружит «зеркальную версию Земли», которая запустит цепочку мистических событий на нашей планете.

По его словам, 1 января следующего года пассажирский самолет может исчезнуть с радаров в районе Бермудского треугольника. Обломки воздушного судна, по мнению Аларика, никто не сможет найти.

«Провидец» также заявил, что в мае 2023 года цунами накроет Калифорнию. Высота волн составит 228 метров.

Еще одно странное предсказание рассказывает о возможных событиях 18 июня 2023 года. В этот день семь человек якобы могут неведомым образом упасть на Землю, передает Пятый канал.

До этого ученые в беседе с «Вечерней Москвой» объяснили, насколько реальны предсказания болгарской провидицы Ванги о новом недуге, который может появиться уже в конце этого года.

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