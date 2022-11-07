Москвичам рассказали, как работает электродепо «Руднево»

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Электродепо «Руднево» начало работу в июне 2019 года. Его специалисты занимаются обслуживанием поездов на Некрасовской линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 7 ноября.

«Руднево» является самым молодым и большим депо в столице. Оно расположено на востоке Москвы и занимает площадь 20,7 гектара. На территории депо находится 46 строений. В соответствии с цветом Некрасовской линии они были окрашены в розовый цвет.

Перед выпуском состава на линию специалисты тщательно осматривают вагоны, оценивают техническое и санитарное состояние, а также дают заключение о готовности. После прохождения подобных процедур машинист получает поездное снаряжение и готовится к работе.

Кроме того, сотрудники электродепо регулярно проверяют колесные пары каждого состава. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Согласно регламенту, они должны быть идеально круглыми и соответствовать эталонному образцу, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 октября заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что порядка семи тысяч новых рабочих мест будет создано в столице благодаря строительству и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов метро. Он отметил, что только в электродепо «Аминьевское» будет создано более 1,3 тысячи рабочих мест.