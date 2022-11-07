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Президент Финляндии заявил об отсутствии планов размещать ядерное оружие в стране

Полина Долганова
В мире
Президент Финляндии заявил об отсутствии планов размещать ядерное оружие в стране
Фото: Pixabay

Финляндия не собирается размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом в понедельник, 7 ноября, заявил финский президент Саули Ниинсте.

Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии открытия курсов по национальной обороне страны.

— Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие, — отметил он.

Президент добавил, что не видел никаких признаков того, что какая-либо страна предлагала Финляндии ядерное оружие, передает РИА Новости.

В свою очередь Турция считает, что Швеция и Финляндия не выполнили всех оговоренных требований Анкары для вступления в НАТО. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил глава турецкого Министерства иностранных дел (МИД) Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция выступает за расширение и усиление Североатлантического альянса. Чавушоглу подчеркнул, что Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли необходимые изменения в законодательство, однако этих мер оказалось «недостаточно».

Финляндия НАТО Ядерное оружие
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