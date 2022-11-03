Глава МИД Турции Чавушоглу: Финляндия и Швеция не выполнили условия для членства в НАТО

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Турция считает, что Швеция и Финляндия не выполнили всех оговоренных требований Анкары для вступления в НАТО. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция выступает за расширение и усиление Североатлантического альянса. Чавушоглу подчеркнул, что Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли необходимые изменения в законодательство, однако этих мер оказалось «недостаточно».

Турецкая сторона ожидает исполнения всех обязательств, которые руководство Стокгольма и Хельсинки взяли на себя. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что с Финляндией «особых вопросов нет», однако Швеция «должна выполнить все свои обязательства», вытекающие из Мадридского меморандума, подписанного в рамках одноименного саммита НАТО, передает ТАСС.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция уже выполнили все требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс.

В августе политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.