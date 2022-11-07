Украинская гривна не будет приниматься в Запорожской области с 1 января 2023 года

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Украинская гривна с 1 января 2023 года выйдет из оборота на территории Запорожской области и больше приниматься не будет. Об этом в понедельник, 7 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль, — сказал он.

На данный момент в регионе действует бивалютная зона. Она позволяет использовать на одном уровне рубли и гривны. Однако, с началом нового года, по словам Рогова, украинская валюта «уйдет в историю», передает РИА Новости.

Запорожская область вошла в состав России 30 сентября. В этот день российский президент Владимир Путин подписал четыре договора о принятии новых территорий. Согласно федеральному конституционному закону, официальной валютой в регионе является рубль. Однако до 31 декабря текущего года в регионе допускается обращение украинской валюты и расчеты в ней.