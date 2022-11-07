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Онлайн-диктант об энергосбережении в сфере жилищно-коммунального хозяйства стартовал в Москве

Александр Афонин
Город
Онлайн-диктант об энергосбережении в сфере жилищно-коммунального хозяйства стартовал в Москве
Фото: Pixabay

Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-Диктант» стартовал в Москве 20 октября. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Мероприятие проходит в онлайн-формате под руководством Фонда образовательных проектов «Стратегия будущего» и государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ. Принять участие в диктанте можно 10 декабря текущего года.

До этого сообщалось, что около двух тысяч человек из 42 регионов России приняли участие в I Всероссийском молодежном культурно-просветительском проекте «Литературный диктант». Темой мероприятия стал «Серебряный век в русской литературе». Участникам диктанта нужно было ответить на 30 тематических вопросов.

Кроме того, 10 ноября институт государственной службы и управления РАНХиГС при поддержке Научно-образовательной теологической ассоциации и Учебно-методического совета по государственному и муниципальному управлению проведет Всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!». Данное мероприятие ориентировано на выявление ценностных ориентаций молодежи.

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