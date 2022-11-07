Москвичам пообещали теплую погоду и небольшие дожди на текущей неделе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На текущей неделе в столице ожидается теплая облачная погода, местами могут пройти небольшие дожди. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Во вторник, 8 ноября, столбики термометров покажут четыре–шесть градусов выше нуля. Со среды, 9 ноября, воздух в столице начнет прогреваться. В этот день ожидается от плюс шести до плюс восьми градусов.

В четверг, 10 ноября, будет наблюдаться аналогичная со средой погода. В пятницу и субботу, 11 и 12 ноября соответственно, воздух в городе прогреется до трех–восьми градусов выше нуля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температурная вспышка ожидается в столице на этой неделе. Он отметил, что столбики термометров днем достигнут отметки плюс 10 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что температура воздуха на этой неделе превысит климатическую норму на несколько градусов из-за надвигающихся циклонов. По его словам, самым теплым днем станет среда, 9 ноября.