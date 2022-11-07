Синоптик Леус назвал самый теплый день в Москве на этой неделе

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Температура воздуха на этой неделе превысит климатическую норму на несколько градусов из-за надвигающихся циклонов, самым теплым днем станет среда, 9 ноября. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Москва будет находиться в теплой части атмосферных образований, благодаря чему неделя по температурным показателям будет превышать климатическую норму на несколько градусов. И по своим характеристикам напомнит середину октября, — отметил Леус.

По его словам, пик тепла в Москве на этой неделе прогнозируется в среду: ночью в этот день ожидается от 4 до 6 градусов выше нуля, днем — от 7 до 9 градусов тепла.

Помимо этого, Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, какой будет погода в столице к концу рабочей недели и в выходные. По его словам, потепление в городе продлится всю неделю, однако москвичам следует подготовиться и к осадкам.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что наступление зимы в Москве и Санкт-Петербурге откладывается из-за потепления.