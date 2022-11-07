Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Леус назвал самый теплый день в Москве на этой неделе

Рафаэль Залян
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Леус назвал самый теплый день в Москве на этой неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура воздуха на этой неделе превысит климатическую норму на несколько градусов из-за надвигающихся циклонов, самым теплым днем станет среда, 9 ноября. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Москва будет находиться в теплой части атмосферных образований, благодаря чему неделя по температурным показателям будет превышать климатическую норму на несколько градусов. И по своим характеристикам напомнит середину октября, — отметил Леус.

По его словам, пик тепла в Москве на этой неделе прогнозируется в среду: ночью в этот день ожидается от 4 до 6 градусов выше нуля, днем — от 7 до 9 градусов тепла.

Помимо этого, Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, какой будет погода в столице к концу рабочей недели и в выходные. По его словам, потепление в городе продлится всю неделю, однако москвичам следует подготовиться и к осадкам.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что наступление зимы в Москве и Санкт-Петербурге откладывается из-за потепления.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте