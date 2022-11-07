Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Ростехе рассказали, когда могут восстановиться отношения РФ и Запада

Полина Долганова
Общество
В Ростехе рассказали, когда могут восстановиться отношения РФ и Запада
Фото: shutterstock

Около 20–30 лет может потребоваться, чтобы восстановить отношения России с Западом. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил исполнительный директор государственной корпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

По его словам, рано или поздно западная сторона изменит отношение к Москве в лучшую сторону.

Евтушенко уточнил, что в настоящее время в стране активно развивается импортозамещение, однако по некоторым позициям достигнуть полной технологической независимости невозможно.

— На 100 процентов локализованный продукт будет очень дорогим, это ударит по экономике. Это касается не только России, но и других стран, — отметил глава корпорации, слова которого приводит РИА Новости.

До этого сообщалось, что правительство в 2022–2023 годах выделит один миллиард рублей для создания малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Субсидии из федерального бюджета позволят простимулировать процесс импортозамещения радиоэлектронной аппаратуры и обеспечить суверенитет в основных сегментах электронной промышленности, пояснили в правительстве.

Ростех Импорт Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте