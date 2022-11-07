Анна Грачевская сообщила о разводе с мужем спустя шесть лет брака

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Бывшая супруга Бориса Грачевского Анна в 2016 году вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина. Пара выглядела счастливой, однако этот союз оказался недолговечным — 7 ноября телеведущая сообщила о разводе с супругом.

— Во избежание искажения информации, дополнения ее разными несуществующими обстоятельствами и так далее. Решила сообщить, что мы с Артемом разводимся, — написала Грачевская в своем блоге.

По ее словам, подобное решение прошло на мирной ноте. Грачевская и Кузякин планируют продолжить общение и сломать стереотипы, оставшись друг для друга близкими людьми, передает StarHit.

До этого сообщалось, что столичный суд официально расторг брак рэпера Давида Нуриева, более известного под псевдонимом Птаха, с его теперь уже бывшей женой Ланой. Дело было зарегистрировано в судебном участке еще 16 июня текущего года.

В начале октября певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, ответила на слухи о разводе с мужем Анатолием Данилицким. По ее словам, подобные сообщения связаны с отъездом супруга в длительную командировку.