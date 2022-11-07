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Астролог Лебеденко рассказала, чем нельзя заниматься в период затмения Луны

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог Лебеденко рассказала, чем нельзя заниматься в период затмения Луны
Фото: Pexels

Во вторник 8 ноября наступит четвертое затмение этого года — лунное. В этот период и несколько дней после него нужно уделить время заботе о своем здоровье, не переутомляться интеллектуально, одеваться с учетом погодных условий, внимательно следить за сроками годности продуктов. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

Эксперт отметила, что нужно постараться сохранять позитивный настрой, исключить критику и самокопание.

В начале неделе можно побаловать себя вкусными блюдами, десертами. Стоит заняться домашними делами, почитать любимые книги, уделить время общению с друзьями. Необходимо дать себе время на отдых и восстановление сил, передает «Радио 1».

На выходных полезно заниматься домашними делами и наведением порядка, а также ходить в гости или принимать их у себя, добавила Анна Лебеденко.

8 ноября в 02:00 по московскому времени наступит лунное затмение. Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ожидать в данный и последующий периоды.

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