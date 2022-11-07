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Тело музыканта группы FNLN Саманбы обнаружили в квартире в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Тело музыканта группы FNLN Саманбы обнаружили в квартире в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Тело музыканта группы FNLN и сына украинской федерации тхэквондо Арды Саманбы обнаружили в столичной квартире. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

По предварительной информации, мужчина умер несколько дней назад. Все это время в квартире вместе с ним находились двое малолетних детей и жена, которая ничего не предприняла. О смерти инди-музыканта стало известно благодаря соседям, которые постоянно слышали детский плач. Несмотря на включенный в помещении свет, на стук никто дверь не открывал, и тогда граждане вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вместе со спасателями вскрыли дверь и обнаружили 27-летнего уроженца Украины (по совместительству гражданина Абхазии) без одежды на кухне. По предварительным данным, Саманба умер от передозировки наркотиков. Точную причину смерти установит экспертиза.

Находившаяся в квартире жена музыканта не смогла объяснить происходящего. Дети мужчины были оставлены без присмотра и на момент обнаружения были в обессиленном состоянии, сообщил Telegram-канал Shot.

Тело другого музыканта обнаружили в Краснодаре. Местный рэпер, известный под псевдонимом Walkie T, свел счеты с жизнью.

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