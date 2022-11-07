Врач Горина пояснила, чем чревато профессиональное выгорание

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Постоянный стресс на работе приводит к профессиональному выгоранию. Оно чревато обострением хронических заболеваний, депрессией, снижением иммунитета и патологиям ЖКТ. Об этом сообщила врач общей практики Елена Горина.

Можно выделить следующие признаки профессионального выгорания: человек начинает испытывать негатив по отношению к работе, постоянно хочет отстраниться от дел, выполняет работу неэффективно.

Эксперт отметила, что многие люди игнорируют подобную проблему. Со временем организм начинает страдать от повышенного напряжения и подавать сигналы в виде бессонницы, постоянной усталости, частых головных болей и снижения аппетита.

Если вовремя не принять меры, выгорание может привести к серьезным заболеваниям. Часто с подобной проблемой сталкиваются медики, педагоги и социальные работники, передает RT.

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