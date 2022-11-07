Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Горина пояснила, чем чревато профессиональное выгорание

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Горина пояснила, чем чревато профессиональное выгорание
Фото: shutterstock

Постоянный стресс на работе приводит к профессиональному выгоранию. Оно чревато обострением хронических заболеваний, депрессией, снижением иммунитета и патологиям ЖКТ. Об этом сообщила врач общей практики Елена Горина.

Можно выделить следующие признаки профессионального выгорания: человек начинает испытывать негатив по отношению к работе, постоянно хочет отстраниться от дел, выполняет работу неэффективно.

Эксперт отметила, что многие люди игнорируют подобную проблему. Со временем организм начинает страдать от повышенного напряжения и подавать сигналы в виде бессонницы, постоянной усталости, частых головных болей и снижения аппетита.

Если вовремя не принять меры, выгорание может привести к серьезным заболеваниям. Часто с подобной проблемой сталкиваются медики, педагоги и социальные работники, передает RT.

Ментор и наставник владельцев бизнеса Станислав Кузавов рассказал «Вечерней Москве», как полюбить свою работу и извлечь из рабочего процесса максимум бонусов.

Работа Врачи Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте