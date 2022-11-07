Остановку «Улица Вавилова» для бесплатных автобусов КМ в сторону центра отменят

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Остановку «Улица Вавилова» для бесплатных автобусов КМ «Метро «Октябрьская» — «Метро «Новые Черемушки» в сторону центра отменят. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 7 ноября.

— Сегодня с 16 часов будет отменена остановка «Улица Вавилова» для бесплатных автобусов КМ «Метро «Октябрьская» — «Метро «Новые Черемушки» в сторону центра, — говорится в сообщении.

После этого время в пути уменьшится, а регулярность компенсационных автобусов увеличится, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 4 по 8 ноября закрыт участок Калужско-Рижской линии столичного метрополитена «Октябрьская» — «Новые Черемушки». Это связано с обеспечением безопасности на время строительства будущей Троицкой ветки метрополитена.

На время ограничений более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров будут помогать москвичам. Кроме того, для удобства гостей и жителей столицы в метро разместили свыше 300 плакатов и более 300 указателей для автобусов КМ.