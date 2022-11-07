Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Остановку «Улица Вавилова» для бесплатных автобусов КМ в сторону центра отменят

Лейла Алиева
Город
Остановку «Улица Вавилова» для бесплатных автобусов КМ в сторону центра отменят
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Остановку «Улица Вавилова» для бесплатных автобусов КМ «Метро «Октябрьская» — «Метро «Новые Черемушки» в сторону центра отменят. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 7 ноября.

— Сегодня с 16 часов будет отменена остановка «Улица Вавилова» для бесплатных автобусов КМ «Метро «Октябрьская» — «Метро «Новые Черемушки» в сторону центра, — говорится в сообщении.

После этого время в пути уменьшится, а регулярность компенсационных автобусов увеличится, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 4 по 8 ноября закрыт участок Калужско-Рижской линии столичного метрополитена «Октябрьская» — «Новые Черемушки». Это связано с обеспечением безопасности на время строительства будущей Троицкой ветки метрополитена.

На время ограничений более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров будут помогать москвичам. Кроме того, для удобства гостей и жителей столицы в метро разместили свыше 300 плакатов и более 300 указателей для автобусов КМ.

Транспорт Москва отмена
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте