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Лукашенко провел мастер-класс для журналистов по рубке дров

Евгений Белоусов
В мире
Лукашенко провел мастер-класс для журналистов по рубке дров
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел для сотрудников СМИ мастер-класс на чемпионате по колке дров, который проводится в республике впервые. Об этом в понедельник, 7 ноября, передает «Sputnik Беларусь».

Белорусский лидер продемонстрировал журналистам, как правильно рубить дрова. Он также показал, как при помощи топора и кувалды расколоть большую колоду. В заключение мастер-класса Лукашенко предложил передать дрова европейским государствам, чтобы тем легче было пережить грядущую зиму.

— Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны, мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки, — заявил он.

Соседям Белоруссии на Западе давно пора понять миролюбивое настроение Минска, передает слова Лукашенко Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

В сентябре Лукашенко также заявлял, что не даст Европейскому союзу замерзнуть. Тогда президент тоже пообещал снабдить соседей дровами. Лукашенко подчеркнул, что зимой в особенности не должны пострадать граждане Польши, так как республика граничит с Белоруссией.

Недавно президент Сербии Александр Вучич заявил, что зима станет тяжким испытанием для всех европейских государств из-за роста цен на электроэнергию. Хранилища газа постепенно истощаются, а новых поступлений нет, заметил он.

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