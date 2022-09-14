«Не дадим замерзнуть»: Лукашенко наколол дров для Европы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст ЕС замерзнуть.

— Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут, — сказал глава государства, пока колол дрова.

Он подчеркнул, что ЕС сейчас не до выбора топлива: «главное — чтобы было тепло». Лукашенко также подчеркнул, что зимой в особенности не должны пострадать граждане Польши, так как республика граничит с Белоруссией, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что ЕС может ослабить санкционное давление на Москву с наступлением холодов. По его словам, ограничительные меры вызвали дефицит энергии и «взрывной скачок цен» в Европе.

До этого в Германии начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц напомнил о схожем кризисе 2015–2016 годов во времена ситуации с беженцами из африканских стран в Европе и предложил создать специальный план распределения голубого топлива.