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«Не дадим замерзнуть»: Лукашенко наколол дров для Европы

Георгий Соланович
В мире
«Не дадим замерзнуть»: Лукашенко наколол дров для Европы
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст ЕС замерзнуть.

— Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут, — сказал глава государства, пока колол дрова.

Он подчеркнул, что ЕС сейчас не до выбора топлива: «главное — чтобы было тепло». Лукашенко также подчеркнул, что зимой в особенности не должны пострадать граждане Польши, так как республика граничит с Белоруссией, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что ЕС может ослабить санкционное давление на Москву с наступлением холодов. По его словам, ограничительные меры вызвали дефицит энергии и «взрывной скачок цен» в Европе.

До этого в Германии начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц напомнил о схожем кризисе 2015–2016 годов во времена ситуации с беженцами из африканских стран в Европе и предложил создать специальный план распределения голубого топлива.

Александр Лукашенко Евросоюз (ЕС) Энергетика
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