Как собрать документы для новорожденного

Сюжет:Проще, чем кажется
Для новорожденного ребенка требуется собрать документы, которые позволят получить различные льготы. Какие именно бумаги нужны для этого и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».
— свидетельство о рождении;
— СНИЛС;
— полис ОМС;
— регистрация по месту жительства по форме № 8.
— МФЦ;
— ЗАГСы;
— некоторые роддомы (выдается при выписке);
— на портале госуслуг.
— свидетельство о рождении ребенка;
— СНИЛС;
— паспорт одного из родителей;
— заявление о выдаче полиса.
— свидетельство о рождении ребенка;
— паспорта обоих родителей (если родители не в браке или у них разное место жительства, потребуется согласие одного из них на прописку ребенка);
— заявление о регистрации.