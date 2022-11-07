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Проще, чем кажется: как собрать документы для новорожденного

Илья Ашуров
Лейла Алиева

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как собрать документы для новорожденного
Фото: Pixabay

Для новорожденного ребенка требуется собрать документы, которые позволят получить различные льготы. Какие именно бумаги нужны для этого и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».

Какие документы нужны:

— свидетельство о рождении;

— СНИЛС;

— полис ОМС;

— регистрация по месту жительства по форме № 8.

Где получить свидетельство о рождении:

— МФЦ;

— ЗАГСы;

— некоторые роддомы (выдается при выписке);

— на портале госуслуг.

Что нужно для получения полиса ОМС:

— свидетельство о рождении ребенка;

— СНИЛС;

— паспорт одного из родителей;

— заявление о выдаче полиса.

Что нужно для получения формы № 8:

— свидетельство о рождении ребенка;

— паспорта обоих родителей (если родители не в браке или у них разное место жительства, потребуется согласие одного из них на прописку ребенка);

— заявление о регистрации.

новорожденные малыши Документы Льготы
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