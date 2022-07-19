Документы для новорожденного: как их собрать и где понадобятся

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После рождения ребенка родителям требуется собрать для него документы. Они наделят новорожденного правами и позволят взрослым получить различные льготы. «Вечерняя Москва» разобралась, какие документы понадобятся родителям прежде всего и как их получить.

Виды документов для младенца

Все документы для новорожденного можно условно разделить на две категории — основные (нужны часто) и неосновные (нужны редко). К основным относятся:

свидетельство о рождении;

СНИЛС;

полис ОМС;

регистрация по месту жительства по форме № 8.

В список неосновных документов входят: загранпаспорт, свидетельство ИНН, штамп о наличии гражданства РФ на свидетельстве о рождении и отметка о чаде в паспортах родителей.

Свидетельство о рождении

Свидетельство о рождении — основной документ ребенка в первые 14 лет его жизни, до того момента, как он получит паспорт. В свидетельстве прописываются время и место рождения, а также данные о родителях.

Именно этот документ родителям новорожденного необходимо оформить первым, так как без него нельзя получить другие документы и пособия. Свидетельство о рождении ребенка вам могут выдать в МФЦ, загсах, некоторых роддомах (выдается при выписке), также вы можете его оформить на портале госуслуг.

Еще при выписке из роддома родителям выдадут три документа: медицинское свидетельство о рождении (с помощью него в загсе оформляется обычное), родовой сертификат (нужен для наблюдения ребенка в поликлинике в первый год жизни) и выписной эпикриз (в нем указываются рост, вес и другие данные о ребенке).

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) выдается гражданину один раз и на всю жизнь. С помощью него Пенсионный фонд ведет учет всех застрахованных и формирует бюджет для выплат пенсий. Кроме того, по этому документу оказываются различные государственные услуги.

Родителям новорожденного СНИЛС потребуется для того, чтобы оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и прикрепить свое чадо к поликлинике. В настоящее время СНИЛС присваивается ребенку автоматически после того, как родители загрузят свидетельство о рождении на сайте госуслуг.

После того как номер СНИЛС сформируется в личный кабинет родителя придет соответствующее уведомление. Носить с собой распечатку уведомления необязательно, достаточно просто переписать номер СНИЛС в телефон и указывать его при необходимости.

Полис ОМС

Этот документ нужен для получения бесплатной медицинской помощи. В первый месяц своей жизни ребенок может получать медпомощь по полису своей матери, но с 31-го дня ему понадобиться свой. Для оформления потребуются:

свидетельство о рождении ребенка;

СНИЛС;

паспорт одного из родителей;

заявление о выдаче полиса.

Оформить полис ОМС можно одним из трех способов: на портале госуслуг, в МФЦ или в офисе страховой компании. Сразу после подачи заявления вам выдадут временный медицинский полис на ребенка, по нему также можно прикрепиться к поликлинике и получать необходимую медпомощь. Изготовление постоянного полиса занимает от 30 до 45 дней.

Регистрация по месту жительства

Так называемая «Форма № 8» нужна, чтобы государство знало, где живет новорожденный. По закону ребенка до 14 лет нельзя прописать отдельно от его родителей. Также важно понимать, что место регистрации ребенка определяет, какие региональные выплаты ему положены, и позволяет получить услуги по адресу проживания (запись в детский сад и тому подобное).

Регистрацию можно оформить на сайте госуслуг, в МФЦ и в отделе по вопросам миграции МВД. Для этого потребуются:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта обоих родителей (если родители не в браке или у них разное место жительство – потребуется согласие одного из них на прописку ребенка);

заявление о регистрации.

Выплата при рождении ребенка

После оформления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства один из родителей может получить единовременное пособие. Размер этого пособия — 20 472 рубля, но также есть региональные надбавки. Так, в Москве за первого ребенка выплатят 6313 рублей, за второго и следующих — по 16 642 рубля.

Чтобы оформить единовременное пособие, нужно в течение шести месяцев с момента рождения ребенка обратиться в МФЦ или клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. Потребуются следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

справка о рождении ребенка по форме № 1;

справка с места работы родителя;

заявление о назначении пособия;

номер расчетного счета, на который перечислят пособие.

Получить более подробную информацию об оформлении всех документов для ребенка можно здесь.