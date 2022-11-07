NI: США придется сократить поставки оружия Украине ради помощи Тайваню

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Ради помощи Тайваню США придется сократить поставки оружия Украине. Такое мнение высказали в понедельник 7 ноября, аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон в статье для The National Interest.

— Вашингтон, похоже, не в состоянии одновременно вооружать украинскую и тайваньскую армии, — говорится в публикации.

Спинк и Гибсон утверждают, что с февраля 2022 года, предоставил украинской армии военную помощь на сумму 18,5 миллиарда долларов, в том числе более 1400 зенитных систем Stinger и 8500 противотанковых комплексов Javelin.

Более того, Вашингтон за это время успел истратить почти треть запасов Javelin. Аналитики утверждают, что пройдет еще много лет, прежде чем арсенал этих вооружений восстановят.

Тайваню уже пришлось столкнуться с перебоями поставок вооружения из-за ситуации на Украине. США не смогут обеспечивать помощью обе стороны, говорится в статье.

Washington Post сообщила, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

До этого сообщалось, что профильный комитет палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.