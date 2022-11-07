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Мавзолей Ленина закроют для посещения 8 ноября

Евгений Белоусов
Город
Мавзолей Ленина закроют для посещения 8 ноября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 9 Карта всех событий

Мавзолей Владимира Ленина и места захоронений у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 8 ноября. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

— Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 8 ноября 2022 года осуществляться не будет, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу к годовщине военного Парада 1941 года на Красной площади. Все желающие могут посетить виртуальную выставку 7 ноября.

Так, экспозиция «С парада — на фронт» расскажет не только историю Парада на Красной площади, но и мероприятий, прошедших в 1941 году в Самаре и Воронеже. При помощи motion-ролика гости музея смогут узнать о подготовке парадов, посмотреть передачу из рубрики «Неизвестное об известном», а также «посетить» тематическую диораму музея.

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 81-й годовщины Парада на Красной площади.

мавзолей Владимира Ленина Красная площадь Москва
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