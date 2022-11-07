Украинских беженцев заставят платить за жилье в Польше

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Работающих и проживающих в Польше украинских беженцев обяжут платить за жилье. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Республики Польша по делам беженцев Павел Шефернакер.

— У нас до сих пор 85 тысяч человек, которые живут в местах общего проживания. Эти места оплачиваются государством. Это продолжается уже несколько месяцев, — заявил он.

По словам Шефернакера, польские власти собираются ввести механизм, который позволит адаптировавшимся к жизни в государстве людям принимать участие в оплате этих мест.

Он уточнил, что государство продолжит помогать старикам, детям, инвалидам и беременным женщинам, чтобы те смогли встать на ноги. Однако освоившиеся в республике беженцы должны будут начать платить за проживание в стране, передает слова замминистра РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и в РФ. Также он рассказал о порядке выдачи российских документов беженцам.

До этого стало известно, что руководство Польши планирует ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины, заставив их самостоятельно покрывать некоторые расходы. По данным службы пограничной охраны Польши, с начала специальной военной операции России в страну въехало свыше 7,16 миллиона беженцев.