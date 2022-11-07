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Москвичам напомнили о ремонте одного из эскалаторов на станции «Боровицкая»

Евгений Белоусов
Город
Москвичам напомнили о ремонте одного из эскалаторов на станции «Боровицкая»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Боровицкая Карта всех событий

На станции «Боровицкая» Московского метрополитена с 5 октября по 23 ноября идет плановый ремонт одного из эскалаторов в переходе на Арбатско-Покровскую линию. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, — одни из самых строгих в мире, — говорится в сообщении.

Только своевременные ремонтные работы могут обеспечить комфорт пассажиров столичной подземки. Однако это иногда может приводить к кратковременному увеличению количества людей на платформах в час пик, указали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 4 по 8 ноября закрыт участок Калужско-Рижской линии столичного метрополитена «Октябрьская» — «Новые Черемушки». Это связано с обеспечением безопасности на время строительства будущей Троицкой ветки метрополитена.

На время ограничений более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров будут помогать москвичам. Кроме того, для удобства гостей и жителей столицы в метро разместили более 300 плакатов и свыше 300 указателей для автобусов КМ.

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