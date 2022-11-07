Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании знакомой мужчину

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Россия, Москва, Осенняя улица Карта всех событий

Кунцевский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей знакомой. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 ноября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Причастность фигуранта к инкриминируемому преступлению подтверждается материалами уголовного дела, — заявила она.

По словам собеседницы «ВМ», 26-летнего подозреваемого арестовали до 6 января 2023 года. Сейчас следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы.

Само преступление произошло в квартире жилого дома на Осенней улице в конце октября. Злоумышленник напал на свою знакомую и изнасиловал ее. Потерпевшая сперва обратилась за медицинской помощью, а после написала заявление в полицию.

Попытка изнасилования произошла в октябре в столичном такси. Шофер попытался надругаться над заснувшей пассажиркой, но женщина смогла отбиться. Теперь злоумышленник отправился в СИЗО.