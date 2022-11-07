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Злоумышленник вымогал 400 тысяч рублей у жителя Подмосковья

Лейла Алиева
Происшествия
Злоумышленник вымогал 400 тысяч рублей у жителя Подмосковья
Фото: shutterstock
Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова Карта всех событий

Приезжий вымогал у жителя Подмосковья 400 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в понедельник, 7 ноября.

По информации ведомства, мужчина долгое время просил в долг 400 тысяч рублей у 47-летнего жителя Подмосковья, угрожая расправой над членами его семьи. После чего потерпевший обратился в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в районе Выхино-Жулебино. Им оказался 40-летний уроженец ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Вечером 24 октября по подозрению в вымогательстве правоохранители задержали Кирилла Суханова — коммерческого директора холдинга «Осторожно Media», принадлежащего журналистке Ксении Собчак.

вымогательство Район Выхино-Жулебино Полиция Уголовные дела Задержания
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