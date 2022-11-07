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Президент Индонезии считает, что Путин не прибудет на саммит G20

Евгений Белоусов
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Президент Индонезии считает, что Путин не прибудет на саммит G20
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин вряд ли посетит саммит G20, который состоится на острове Бали 15–16 ноября. Такое мнение высказал в понедельник, 7 ноября, президент принимающей мероприятие Индонезии Джоко Видодо.

По словам политика, у него сложилось «сильное впечатление», что Путин пропустит саммит. Видодо подчеркнул, что к такому выводу он пришел после беседы с российским лидером 2 ноября, передает РИА Новости.

3 ноября от участия в саммите G20 в случае приезда Владимира Путина отказался президент Украины Владимир Зеленский. Тем не менее сама Украина, добавил он, к предстоящему саммиту готова.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что не видит никакого смысла во встрече с Путиным на саммите G20. Однако есть одна тема, по словам американского лидера, которую они могли бы обсудить.

Так, пояснил Байден, если Путин подойдет к нему на саммите G20 и выразит желание обсудить ситуацию с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, то он согласится.

Индонезия международный саммит Владимир Путин
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