Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: Госдеп просил банки США продолжить сотрудничать с компаниями из России

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg: Госдеп просил банки США продолжить сотрудничать с компаниями из России
Фото: Unsplash

Министерство финансов и Госдепартамент Соединенных Штатов негласно убеждают большие американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать со стратегически важными компаниями из России. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что Минфин и Госдеп призывают банки продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в американских долларах, переводы и торговое финансирование для нескольких российских компаний. Речь идет о Газпроме и производителях удобрений «Фосагро» и «Уралкалии».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина указывало кредитным организациям, чтобы оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных США в отношении РФ».

В статье поясняется, что данные усилия власти Штатов предпринимают для минимизации негативных последствий антироссийских рестрикций и «избежания глобальной экономической катастрофы».

Европейские экономисты оценили влияние антироссийских санкций в длительной перспективе. По их мнению, ограничения против России не принесли эффекта, на который рассчитывали западные эксперты, но рестрикции еще могут нанести вред экономике РФ в более длительной перспективе.

Экономика Банки СМИ Санкции Газпром
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте