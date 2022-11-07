Bloomberg: Госдеп просил банки США продолжить сотрудничать с компаниями из России

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Министерство финансов и Госдепартамент Соединенных Штатов негласно убеждают большие американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать со стратегически важными компаниями из России. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что Минфин и Госдеп призывают банки продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в американских долларах, переводы и торговое финансирование для нескольких российских компаний. Речь идет о Газпроме и производителях удобрений «Фосагро» и «Уралкалии».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина указывало кредитным организациям, чтобы оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных США в отношении РФ».

В статье поясняется, что данные усилия власти Штатов предпринимают для минимизации негативных последствий антироссийских рестрикций и «избежания глобальной экономической катастрофы».

Европейские экономисты оценили влияние антироссийских санкций в длительной перспективе. По их мнению, ограничения против России не принесли эффекта, на который рассчитывали западные эксперты, но рестрикции еще могут нанести вред экономике РФ в более длительной перспективе.