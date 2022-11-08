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Автоэскперт Васильев объяснил, какие автомобили лучше не покупать и почему

Юлия Курганова
Общество
Автоэскперт Васильев объяснил, какие автомобили лучше не покупать и почему
Фото: depositphotos

Покупателям нужно обращать внимание на изменение стоимости владения машинами европейских и американских брендов — возможно, они в этом смысле уже невыгодны. Об этом сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Он отметил, что в настоящее время можно купить почти любую машину, так как, невзирая на санкции, работает параллельный импорт. Но стоимость обслуживания транспортного средства западных брендов может в разы превышать показатели прошлых лет. Это повод задуматься, нужен ли «европеец» при наличии более дешевых в вопросе содержания аналогов из Китая, пояснил эксперт.

По его мнению, эта ситуация «открывает двери» на российском рынке и китайскому автопрому, и отечественному. При этом «китайцы» имеют значительные возможности занять доминирующие позиции, подчеркнул Васильев в беседе с РИА Новости.

Автодилеры в некоторых регионах России предложили к покупке седан Suzuki Ciaz по цене 1,9 миллиона рублей. Авто должно было появиться в стране еще несколько лет назад, его могли ввезти по параллельному импорту.

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