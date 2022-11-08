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«Живот уже не прячет»: поклонники Нюши заподозрили ее в третьей беременности

Юлия Курганова
Общество
«Живот уже не прячет»: поклонники Нюши заподозрили ее в третьей беременности
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Нюша (Анна Шурочкина) во второй раз стала мамой всего 10 месяцев назад, но уже снова дала повод подозревать ее в беременности, опубликовав в социальной сети видео с празднования дня рождения дочери Серафимы-Симбы, 6 ноября ей исполнилось четыре года. Артистка организовала веселое торжество для малышки с множеством гостей, аниматорами и тематическим тортом.

Знаменитость тоже принарядилась для праздника — она надела красное мини-платье в черный горох, которое подчеркнуло неожиданные изменения в ее фигуре. Фолловеры обратили внимание на округлившийся живот Нюши и решили, что она снова готовится стать мамой.

«Мне одной показалась, что Нюша снова беременна?»; «Живот уже не прячет»; «Такой животик у Нюши», — написали поклонники, сообщает портал «7дней».

Нюша пять лет замужем за бизнесменом Игорем Сивовым и воспитывает двух детей — дочь Серафиму и сына Саффрона. Мальчик родился в Дубае в декабре 2021 года.

Отец Нюши Владимир Шурочкин раскрыл причину того, почему артистка рассталась с рэпером Егором Кридом. Он заявил, что роман был красив только на публике, но на самом деле отношения были больными.

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