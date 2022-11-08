Аналитик Армстронг предсказал, что США распадутся через десять лет

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Аналитик Мартин Армстронг предсказал, что Соединенные Штаты распадутся через десять лет. Он заявил, что Америка может перестать существовать после 2032 года. Интервью опубликовано на сайте специалиста Armstrong Economics.

Армстронг отметил, что причиной тому станут массовые социальные потрясения и финансовый крах в стране.

Также аналитик сделал прогноз, что выборы 2024 года в Штатах могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы.

— США не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается, — предупредил Армстронг.

Ранее он правильно спрогнозировал многие важные события, в том числе кризис 2008 года.

30 октября в издании The Economist заявили, что Запад «сел в лужу». Высокая инфляция застала многие западные страны врасплох. Такое мнение высказали журналисты британской газеты.

В издании назвали причины сложившейся ситуации. Прежде всего виноваты ошибочные прогнозы МВФ и ФРС США.