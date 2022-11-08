Морпехи из Приморья опровергли информацию о больших потерях в боях за Павловку

Фото: Минобороны РФ

Сообщения о больших потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за Павловку в ДНР не соответствуют действительности. Об этом сообщили сами военнослужащие.

Солдаты записали видеообращения, которые были опубликованы в Telegram-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

— Прошла информация, якобы 155-й бригады, нашего отряда больше не существует. Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть, — сказал один из военнослужащих.

Другой солдат рассказал, что в районе Павловки идут тяжелые бои, однако российская армия продвигается вперед и продолжает выполнять поставленную задачу.

До этого в соцсетях распространилось сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ. Обращение было посвящено Олегу Кожемяко. В нем заявлялось, что российские военные якобы несут «большие неоправданные потери» в районе Павловки в ДНР.

Губернатор Приморья после этого вышел на связь с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой в ДНР. По его словам, собеседники сообщили ему, что потери пехоты значительно преувеличены.