Яркость подсветки колеса обозрения «Солнце Москвы» ночью отрегулируют по нормам

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Яркость подсветки колеса обозрения «Солнце Москвы» в ночное время отрегулируют в соответствии с нормами засветки фасадов, чтобы исключить неудобства для местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе аттракциона во вторник, 8 ноября.

— В настоящее время заканчиваются работы по настройке подсветки. Мы учли обращения граждан при принятии решения об установлении режима, интенсивности и цветовой гаммы подсветки, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

До этого ряд СМИ сообщал о жалобах местных жителей на слишком яркую ночную подсветку колеса обозрения. Москвичи утверждали, что засветка фасадов была повышена в несколько раз.

10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония открытия состоялась в режиме видео-конференц-связи. Новое колесо обозрения включает 30 закрытых кабин, каждая из которых с комфортом вмещает до 15 посетителей.

После этого дирекция аттракциона сообщила об изменении способа продажи билетов. Там отметили, что для обеспечения всем желающим достойного уровня посещения аттракциона в самое ближайшее время будет реализована так называемая слотовая система продажи (число билетов на определенное время будет ограничено).