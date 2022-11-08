Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Яркость подсветки колеса обозрения «Солнце Москвы» ночью отрегулируют по нормам

Георгий Соланович
Город
Яркость подсветки колеса обозрения «Солнце Москвы» ночью отрегулируют по нормам
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с19А Карта всех событий

Яркость подсветки колеса обозрения «Солнце Москвы» в ночное время отрегулируют в соответствии с нормами засветки фасадов, чтобы исключить неудобства для местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе аттракциона во вторник, 8 ноября.

— В настоящее время заканчиваются работы по настройке подсветки. Мы учли обращения граждан при принятии решения об установлении режима, интенсивности и цветовой гаммы подсветки, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

До этого ряд СМИ сообщал о жалобах местных жителей на слишком яркую ночную подсветку колеса обозрения. Москвичи утверждали, что засветка фасадов была повышена в несколько раз.

10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония открытия состоялась в режиме видео-конференц-связи. Новое колесо обозрения включает 30 закрытых кабин, каждая из которых с комфортом вмещает до 15 посетителей.

После этого дирекция аттракциона сообщила об изменении способа продажи билетов. Там отметили, что для обеспечения всем желающим достойного уровня посещения аттракциона в самое ближайшее время будет реализована так называемая слотовая система продажи (число билетов на определенное время будет ограничено).

колесо обозрения Жалобы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте