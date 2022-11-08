Наиболее востребованным гаджетом для здоровья среди россиян стал тонометр

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Тонометры остаются самым популярным гаджетом для отслеживания показателей здоровья среди россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проводимого сервисом «СберЗдоровье» и медиахолдингом Rambler&Co.

Всего в исследование приняли участие пять тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Согласно представленным данным, порядка 40 процентов граждан имеют дома тонометр. Треть респондентов намерены приобрести прибор в будущем.

Вторым по популярности гаджетом стал глюкометр — им располагают 17 процентов россиян, еще 11 процентов опрошенных хотят приобрести его позже. Замыкают тройку лидеров смарт-часы — они есть у 12 процентов респондентов, передает Газета.ru.

До этого специалисты маркетплейса услуг YouDo и сети клиник «РЖД-Медицина» провели исследование, согласно которому каждый третий россиянин находится «не в ресурсе» и «не в потоке». В опросе приняли участие 1350 человек из всех регионов страны. Состояние «Ресурсность» респонденты связывали со здоровьем, сном, путешествиями, спокойствием за близких и решением бытовых вопросов.