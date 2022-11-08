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Хуснуллин: Первый пролет Крымского моста направили к месту монтажа

Георгий Соланович
Общество
Хуснуллин: Первый пролет Крымского моста направили к месту монтажа
Фото: Telegram / Марат Хуснуллин

Первый пролет автомобильной части Крымского моста направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во вторник, 8 ноября.

— Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле, — написал он в Telegram.

Вице-премьер отметил, что на готовом пролете специалисты устроили гидроизоляцию, нанесли на него антикоррозийную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

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