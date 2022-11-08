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Ефимов: Инвесторы создадут в Москве более 1,2 тысячи рабочих мест

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Инвесторы создадут в Москве более 1,2 тысячи рабочих мест
Фото: Пресс-служба

По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в столице заключили три новых соглашения с инвесторами. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы продолжаем реализацию программы стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой девелоперы при строительстве жилья создают объекты инфраструктуры в обмен на льготы от города. По трем новым соглашениям с инвесторами в разных районах столицы возведут 12 детских садов, 5 школ и 1 спорткомплекс, — рассказал он.

Благодаря реализации проектов в столице появится более 1,2 тысячи рабочих мест. Так, 11 детских садов и 4 школы появятся в районах Крюково, Царицыно, Южное Бутово, Чертаново Южное, Очаково-Матвеевское и в ТинАО. Там будет создано более тысячи рабочих мест. Все здания сдадут в эксплуатацию поэтапно в период с 2025 по 2028 год.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в рамках одного из проектов в поселении Рязановском Новомосковского административного округа построят детский сад на 58 мест и школу на 120.

Недавно столичное правительство внесло изменения в программу создания мест приложения труда. Теперь у девелоперов будет больше времени на реализацию некоторых проектов. Им также станет проще привлекать другие компании к строительству объектов для создания новых рабочих мест.

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