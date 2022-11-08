Новое сообщение Зеленского разозлило пользователей Twitter

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter поздравил лидера израильской партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет. Пользователи социальной сети раскритиковали сообщение украинского лидера, посчитав, что оно сделано для получения поддержки от Израиля.

«Может, вам стоит отправить в Израиль Мельника в качестве посла? Не думали об этом? Насколько мне известно, он сейчас свободен», — сказал пользователь под псевдонимом albertc1887.

Многие читатели обвинили Зеленского в попытке расположить к себе Израиль, чтобы в дальнейшем получить военную поддержку. Другие пользователи назвали поздравление президента «новой попыткой украсть деньги», передает РИА Новости.

30 октября издание The Hill сообщило, что Украина просит США надавать на Израиль ради начала поставок оружия ВСУ. В статье приводятся слова украинского посла Евгения Корнийчука, который утверждает, что для этих целей он регулярно встречается со своим американским коллегой Томасом Найдсом.